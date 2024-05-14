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  • AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı

AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı gerçekleştirildi. Dört ülkeden 12 bilim insanının katıldığı çalıştayda yapılan sunumların Regional Science Policy and Practice adlı derginin özel sayısında yayınlanması planlanıyor.

AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ‘Ortadoğu’da Sürdürülebilirlik’ çalıştayı gerçekleştirildi. Dört ülkeden 12 bilim insanının katıldığı çalıştayda yapılan sunumların Regional Science Policy and Practice adlı derginin özel sayısında yayınlanması planlanıyor.

Çalıştay, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Türk ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke koordinatörlüğünde yapıldı. Dört farklı ülkeden 12 bilim insanın katıldığı çalıştayda Ortadoğu’da barış ve sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, ticaret, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Ortadoğu’daki gelişimi, güvenli veriye erişimin önemi gibi konular ele alınarak çeşitli sunumlar yapıldı. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Umut Türk; bilim insanlarının dünyanın geçtiği zor zamanlarda bilimsel veriye dayalı politika yapımına destek verebilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çalıştayda yapılan sunumların bilim, politika ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma ve uygulamaları yayınlayan uluslararası akademik dergi olan Regional Science Policy and Practice dergisinin özel sayısında yayınlanması planlanıyor.

AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
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