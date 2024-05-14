Kayseri'nin o ilçesine 2 müze 1 konukevi yapılacak

Bünyan’da yapımı planlanan Bünyan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Bünyan Konuk Evi’nin protokolü Kayseri Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı. Valisi Gökmen Çiçek ve hayırsever Nevzat Çakır’a teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bünyanımıza hayırlı olsun” dedi.

Bünyan’da yapımı tamamlanarak hayata geçirilecek olan Bünyan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Bünyan Konuk Evi projesinin protokolü imzalandı. Kayseri Valiliğinde düzenlenen imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyanlı hayırsever Nevzat Çakır ve Yetiş Çakır katılım sağladı. Projeye destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve hayırsever Nevzat Çakır’a teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Projemize büyük destek veren kıymetli büyüğümüz Nevzat Çakır başta olmak üzere Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bünyanımıza hayırlı olsun” dedi.