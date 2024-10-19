Yozgat Belediye Başkanı Arslan: 'Bolu Belediye Başkanı izmarit toplarken biz çöpten elektrik üretiyorduk'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yozgat ve Konya Belediyelerini hedef alan ‘çöp’ paylaşımına cevap veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bolu’nun belediyecilik alanında birçok eksiğinin bulunduğunu belirterek, “Bolu Belediye Başkanı izmarit toplamakla uğraşırken Yozgat 9 sene önce katı atıktan, çöpten elektik üreten illerin başında geliyordu” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yozgat ve Konya’yı hedef alarak sosyal medya hesabından, Bolu’da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza üzerine yaptığı açıklamaya tepkiler Yozgat’ta çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın son zamanlarda yapmış olduğu şovlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

“İnsanların hukukunu gözetmesi gerekiyor”

Makamları yönetenlerin, insanların hukukunu gözetmek zorunda olduğunun altını çizen Başkan Arslan, “Bolu Belediye Başkanı’nın açıklamaları, münferit bir olay üzerinden yola çıkarak bir şehrin insanlarını karalama yönünde edep dışı, etik dışı bir davranışa yol açtı. Tabii ki hepimiz birtakım münferit olaylarla karşılaşıyoruz ama bu olaylardan yola çıkarak hiçbir zaman başka şehrin insanlarını karalama yolunu seçmedik ya da Türkiye önünde aşağılamaya çalışır bir tavır içerisine girmedik. Yönetim makamında bulunan insanların biraz daha haddini bilmesi lazım, insanların hukukunu gözetmesi lazım. Tabii Bolu Belediye Başkanı’nda böyle bir tavır görmek mümkün değil çünkü zaman zaman bu tür tavırların içine giriyor” dedi.

“Yozgat ve Konya insanını aşağılama hakkı yoktur”

Yozgat’ın Türkiye’nin en huzurlu ve en temiz şehirlerinden bir tanesi olduğunu da belirten Başkan Arslan, “Biz de bugün Bolu’ya gitsek ya da Bolu plakalı araçların birtakım kusurlarını bulabiliriz ama bu hiçbir zaman Boluluları bize aşağılama hakkı vermez. Bu manada Bolu Belediye Başkanı’nın Yozgat ve Konya insanını aşağılama hakkı yoktur, haddi de değildir” şeklinde konuştu.

“Bolu’nun belediyecilik anlamında çok eksiği var”

Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın son dönemlerde yaptığı eylemlerin şovdan ibaret olduğunu da söyleyen Başkan Arslan, “Son dönemlerde kendisi izmarit toplamakla, sigara atanlara ceza yazmakla gündeme geldi. Biz bunları tatlı sert hemşehrilerimizle karşılıklı sevgi ve saygı içinde hallediyoruz, hiçbir zaman bunu şova dönüştürmüyoruz. Bolu Belediye Başkanı izmarit toplamakla uğraşırken Yozgat 9 sene önce katı atıktan, çöpten elektik üreten illerin başında geliyordu. O zaman bunu yaptığımızda Türkiye’de 9. ildik. Yozgat’ımız şu an çöpten elektrik üreten bir ilimiz. Biz işimize bakıyoruz, işimizin ne olduğunu biliyoruz. Yozgatlı bizim ne olduğumuzu biliyor, Türkiye Yozgat’ın ne olduğunu biliyor. Bolu Belediye Başkanı işine baksın, Bolu’nun da belediyecilik manada çok eksikliği var, onları tamamlasın. O işini yapsın biz de işimizi yapalım” ifadelerine yer verdi.