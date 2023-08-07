Yozgat'ta 'Hasat Bayramı' programı düzenlendi

Önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta arpa ve buğday hasadının başlaması dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 'Hasat Bayramı' programı düzenlendi.

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  • 07.08.2023 17:37
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:37
Yozgat'ta 'Hasat Bayramı' programı düzenlendi
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Önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta arpa ve buğday hasadının başlaması dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ‘Hasat Bayramı’ programı düzenlendi.

Yozgat’ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde ‘Hasat Bayramı’ programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık, üretim yapan tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Yozgat, Türkiye’de ekilebilir tarım arazisi bakımından 5. şehirdir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise tarımsal araştırma enstitüleriyle il genelinde 60’a yakın deneme ve demonstrasyon parselleri kurduklarını söyleyerek, “Bu alanlara Yozgat ve ilçelerimizde 40 çeşit buğday, 14 çeşit arpa, 8 çeşit nohut ve mercimek ekildi. İlimizde 6 milyon 130 bin dekar tarım alanı var. Bu arazi miktarı ile Yozgat, Türkiye’de ekilebilir tarım arazisi bakımından 5. şehirdir. Bu tarla anlanın içinde 3.5 milyon dekar alan buğday ve arpa ekilmektedir. Bu alan dünyada bazı ülkelerin, ülkemiz de de bazı illerin yüzölçümünden daha çoktur. Bu alanda artıracağımız üretim miktarı ilimiz ekonomisinde önemli bir sinerji oluşturacaktır. Son yıllarda yaşanan gelişmelerden sonra artık bir kilo ürün dahi bizim için çok kıymetlidir. 2 milyon 840 bin dekar buğday arazisinde 1 kilo ürün artışı sağlamış olsak toplamda 2 bin 840 ton artış olacak. Bu artış 25 milyonluk bir katma değer oluşturacak” dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilen Salimbey ve Aytenabla yerli buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı.

İHA

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