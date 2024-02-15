Yozgat'ta 109 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri, bir otomobilde 109 parça tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta 109 parça tarihi eser ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta jandarma ekipleri, bir otomobilde 109 parça tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde N.Ö. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobili Akdağmadeni ilçesinde durduran ekiler araçta yapılan aramada Bizans Dönemi’ne ait 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve 1 adet mühür olmak üzere toplam 109 tarihi eser ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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