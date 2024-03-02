Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Yozgat'ta devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yozgat’ta devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesinde yürüttüğü devriye görevi esnasında yaralı kızıl şahin buldu. Kanadı kırık olduğu ve uçmakta zorlandığı belirlenen kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından bakım ve tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacak.