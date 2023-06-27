Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Yozgat’ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edilip ardından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Yozgat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlikteki programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve şehit yakınları katıldı.

Bayramlaşma programı düzenlendi

Şehitlik ziyaretinin ardından Yozgat Valiliği Fuaye Salonu’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Polat, “Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kurban Bayramı’nda yiğitler şehri Yozgat’ımızda tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Tüm kavşaklarımızda jandarmamızla emniyetimizle tedbirlerimizi almış bir şekilde bayrama giriyoruz. İnşallah kaza bela olmadan sevdiklerimize ulaşırız. Sürücülerimizden kurallara uymalarını rica ediyoruz.” dedi.