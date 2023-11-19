Yozgat'ta Süper Lig Serbest ve Grekoromen güreş müsabakaları tamamlandı

Yozgat’ta 16-19 günleri arasında gerçekleştirilen Süper Lig Serbest ve Grekoromen güreş müsabakaları sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Süper Lig Serbest ve Grekoromen güreş çeyrek final müsabakaları sona erdi. Yozgat’ta düzenlenen ve 14 serbest, 14 grekoromen takımdan yaklaşık 550 sporcu ve antrenörün katıldığı müsabakalarda serbest güreşte ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü yarı finale yükseldi. Grekoromen güreşte ise ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyük Şehir Belediyespor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü ve Ankara TEİAŞ Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, sorunsuz bir şekilde süper lig müsabakalarını tamamladıklarını söyleyerek, “14 serbest, 14 grekoromen takımdan toplam 55 sporcu ve antrenörünü Yozgat’ta ağırladık. Çok çekişmeli karşılaşmalar geçti. Türkiye şampiyonası öncesi kıran kırana bir hazırlık oldu. Burada başarılı olan kulüplerimiz var bir alt lige düşen kulüplerimiz de var. Hepsine müsabakalara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Buradaki sporcularımızın hepsi dünya minderlerinde kendilerini gösteren sporcularımız. Bu bakımdan Yozgat halkı için bu bir şans oldu. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var, hedefimiz burada olimpiyat madalyalarıyla ülkemize dönmek” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu As Başkanı Mehmet Akif Pirim ise, “Süper Lig müsabakalarını Yozgat’ta tamamladık. Finaller daha sonra Konya’da devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar olduğu için bu yarışmalar bizim için çok önemli. Sporcularımız bu müsabakalarda tecrübe kazanıyor, şuan ki hedefimiz olimpiyatlar ve oraya kilitlendik. Sporcularımızın da performansını burada gördük. Onlara güveniyoruz ve inanıyoruz, inşallah olimpiyatlarda başarılı olarak madalya sayımızı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.