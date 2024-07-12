Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.K. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 bin 579 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu hap satışından elde edilen 4 bin lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığınca gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav: 'İnşallah verilen desteklerle ilimiz tarımı pozitif ivme kazanır'
İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav: 'İnşallah verilen desteklerle ilimiz tarımı pozitif ivme kazanır'
Belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 genç yakalandı
Belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 genç yakalandı
19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
Semt Pazarlarında sarmısak 150 TL, karpuz 10 TL
Semt Pazarlarında sarmısak 150 TL, karpuz 10 TL
O mahalle sağlıklı sokaklara kavuşuyor
O mahalle sağlıklı sokaklara kavuşuyor
Kayserili üst-minik boksörler 4 madalya ile döndü
Kayserili üst-minik boksörler 4 madalya ile döndü