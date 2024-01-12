YRP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış oldu

 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdullah Özkırış'ın 2024 Yerel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

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  • 12.01.2024 10:08
  • Güncelleme: 12.01.2024 10:22
YRP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Abdullah Özkırış, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Abdullah Özkırış kimdir?
Prof. Dr. Abdullah Özkırış 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1990-1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1996-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimi aldı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör ünvanına sahip oldu.

1ha

Kayseri Gündem
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