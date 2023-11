YRP İl Başkanı Turaç, “Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor”

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere doğru vatandaşların şikayetlerinin neler olduğu ve güncel konulara değinen Turaç, “Vatandaş aslında çok iyi takip ediyor olayları neyin yapılıp, neyin yapılmadığını, neyin israf olup olmadığını iyi analiz ediyor. Belediyenin her yaptığı doğru olarak ifade edilmiyor. En can alıcı nokta olarak ise bu hafta Tomarza’da yapılan parkın gereksiz bir masrafla yapıldığını öğrenince bende üzüldüm. Bütün vatandaşlar ve oradaki esnaflar çok tepkili. Yapılan onarıma kimsenin itiraz ettiği yok. Ama bir şeyi bozupta tekrar yapmak bir maliyet anlamını taşıdığı için ciddi bir tepki aldı. Bir belediyenin bir kanalizasyon veya bir kaldırımı yaptığı zaman o kaldırımı düzenlenmesi 3 ay bekliyorsa gerisini siz düşünün. Bu durum vatandaşı rahatsız ediyor. Vatandaş bizim ilgilenmemizi istiyor. Ama biz iktidarda değiliz. Biz hükümette değiliz. Biz belediyede değiliz. Ama talepleriniz tabiki iletelim diyoruz. Çok ciddi şikayetler var. Yap boza dönen ve yapılmayan yerler için özellikle şikayetler geliyor. Sağ olsun belediye yardımcı olur iletişime geçtiğimiz zaman çözüm için gerekli mücadeleyi yapıyorlar. Emeklilerin sıkıntısı ortada. Herkes cebinden bahsediyor. Vatandaşların özellikle bahsettiği şudur ki; vatandaşlar bir şeyler yapılmalı artık diyor. İnsanlar bizi iktidarda zannediyor. Her şeyi bizden bekliyor. Biz talepleri iletiyoruz ama çoğunluk olmadığı için bir yaptırım yok” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE 16 İLÇEMİZİN 16’SINIDA ALMAYI HEDEFLİYORUZ’

Yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için her ilçede 3 aday göstereceklerini belirten Turaç, “Biz öncelikle YRP olarak Kayseri’de 16 ilçemizin 16’sınıda almayı hedefliyoruz yerel seçimlerde. 16 ilçemizde tek başımıza belediye başkan adaylarımızı çıkartarak bütün ilçelerimize talibiz. Çünkü milli görüş anlayışını, milli görüş belediyeciliğini tekrardan getirilmesi için 16 ilçelerimiz almamız gerekiyor ki bu hasrete son verelim. Çalışmalar başladı, aday adaylarımız var. Her bir ilçede en az 3 adayımız var” diye konuştu.

‘ÖNCELİKLE İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

Yerel seçim sonrası başarı elde ettikleri takdirde istihdam olanakları sağlayacaklarını ifade eden Turaç, “Üniversiteden mezun olan öğrencilerin işsiz olduğu ortada. İstihdam olmadığı için işsizlik patlamış durumda. 2-3 üniversite bitirmiş vatandaşlarımız fabrikada asgari ücrete işe talip oluyor. Önce katma değerli istihdam üretmek gerekiyor. Bunun da devletin yapması gereken şeyler. Yerel seçimlerde başarı elde ettikten sonra öncelikle israfın önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.