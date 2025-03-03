YRP'li Ekinci: 'Hastaneye haksız kazanç sağlayan plan değişikliğine hayır oyu kullanıyoruz'

Melikgazi Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında yeni toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri ele alınırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Selimiye Mahallesi 7564 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki komisyon raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Vahap Ekinci, söz konusu parselin terminal karşısında, eski BYZ alışveriş merkezinin bulunduğu alanda yer aldığını belirterek, "Burası özel bir sağlık kuruluşunun mülkü durumundadır. Daha önce bir plan tadilatı yapılmış ve bu tadilat ruhsata işlenmeden ruhsat verilmiştir. Burada çekme mesafesi 10 metre iken 5 metreye düşürülmüş ve yaklaşık 3000 metrekarelik ek alan kazanılmıştır. Bu değişiklik hastaneye değer artışı sağladığından dolayı, eğer ki daha önce bu plan tadilatı fark edilseydi, bu değişiklik mümkün olmazdı. Şimdi ise buraya onay vermekle daha önce yapılmış olan bu hukuksuz tadilatı onaylamış oluyoruz. İlerleyen dönemde buraya yemekhane, ameliyathane, depo gibi alanların eklenmesiyle ticari olarak bir kazanç sağlanacaktır. Bu gerekçeyle Yeniden Refah Partisi grubu olarak bizler bu maddeye hayır oyu kullanıyoruz" şeklinde konuştu.