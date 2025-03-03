Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Süper Ligin 26'nci haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Ligin 26’ncı haftasında Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşan Kayserispor, maçı 2-0’lık skorla kaybetmişti. Dün izin yapan sarı kırmızılı futbolcular bugün Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.