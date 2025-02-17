YRP'li Ekinci, kadrosu Büyükşehir'de olup şirketlerden ikinci maaş alanları gündeme taşıdı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Büyükşehir Belediyesi’nde kadrosu olmasına rağmen farklı şirketlerde çalışarak 2. maaş alan kişiler olduğunu iddia ederek sunduğu önerge ile ilgili, “madem belediyenin 2. maaş verecek parası var niçin belediyenin şirketlerinin maliyeye ve SGK'ya olan borçlarını ödemek için belediyeden arsa satışı yapıyoruz?” dedi.

KADROSU BÜYÜKŞEHİR'DE OLUP, ŞİRKETLERDEN 2. MAAŞ ALANLARA ELEŞTİRİ

YRP Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunduğu önergede; kadrosu Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen şirketlerde çalışıp 2.maaş alanlar olduğunu iddia ederek eleştirilerde bulundu. Ekinci, “Madem belediyenin 2. maaş verecek parası var niçin belediyenin şirketlerinin maliyeye ve SGK'ya olan borçlarını ödemek için belediyeden arsa satışı yapıyoruz?” dedi.

‘ARAÇLAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE ÖZEL İŞLERDE KULLANILAMAZ’

Ekinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan işçilerin belediyenin kadrosuna alınmaması konusunu da eleştirirken; Büyükşehir belediyesi çalışanlarına ve şirket çalışanlarına verilen araçların mesai saatleri içerisinde kullanılarak özel işlerinde kullanıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Öte yandan Ekinci, geçtiğimiz günlerde Kocasinan Belediyesi çalışanlarından bir kişinin Kayseri Valiliği önünde kendini yakması olayı ile ilgili haberin gündemden düşürüldüğünü iddia ederek olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.