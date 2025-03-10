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YRP'li Ekinci: 'Kredinin her türlüsüne ret oyu vereceğiz'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vahap Ekinci: 'Belediyemiz bir faaliyet yapacak olduğunda, sürekli kredilere mi başvuracağız? Kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz faaliyetlerin olmasını talep ediyoruz. Bütçeyi oluşturup bu ücretlendirmeyi kendi alanımızda kullanmayı istiyoruz' dedi.

YRP'li Ekinci: 'Kredinin her türlüsüne ret oyu vereceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vahap Ekinci: "Bugünkü meclis toplantımızda gündemimiz yoğunluk olarak krediydi. Biz Yeniden Refah Partisi olarak kredinin her türlüsüne ret oyu vereceğimizi söylüyoruz. Çalışmalar şehrimiz adına çok güzel yatırımlar. Krediyle yapıldığı için ret oyu veriyoruz. Belediyemiz bir faaliyet yapacak olduğunda, sürekli kredilere mi başvuracağız? Kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz faaliyetlerin olmasını talep ediyoruz. Bütçeyi oluşturup bu ücretlendirmeyi kendi alanımızda kullanmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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