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  • CHP'li Özgür Özer, 'Büyükşehir Belediyesi borç yükü altında'

CHP'li Özgür Özer, 'Büyükşehir Belediyesi borç yükü altında'

CHP Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, 'Borçsuz belediye yok Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldukça borçludur ve sürekli faiz ödemeye devam etmektedir bugünkü alınan kredilerin çoğu neredeyse tamamı İller Bankası'ndan daha düşük faizli de olsa Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini devam ettirebilmek için ağır bir borç yükü altındadır ve halen de borç almaya devam etmektedir' dedi.

CHP'li Özgür Özer, 'Büyükşehir Belediyesi borç yükü altında'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı sonrası konuşan CHP Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini yürütebilmek için bugün 1 milyar lirayı aşan borçlanma yapmıştır her zaman söylüyoruz meclise girdiğimiz 2019 yılından beri borçsuz belediye yok Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldukça borçludur ve sürekli faiz ödemeye devam etmektedir bugünkü alınan kredilerin çoğu neredeyse tamamı İller Bankası'ndan daha düşük faizli de olsa Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini devam ettirebilmek için ağır bir borç yükü altındadır ve halen de borç almaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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