YRP'li Turaç, '2028 yılında Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız'

Yeniden Refah Partisi Eylül ayı Kayseri divan toplantısına YRP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, İl Divan Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Kadir Karaca, İl Divan Üyesi ve Kayseri Teşkilat Başkanı Davut Umsu, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, “Hanım kollarımız bu mücadeleyi taçlandırmış, köy, kasaba gezerek herkese milli görüşü, Yeniden Refah Partisi’ni anlatmışlardır, bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu tesadüfen gelmiş bir şey değildir. Birilerinin dediği gibi tepki oyu da değildir. Bu, Yeniden Refah Partisi’nin inanmış kadrolarının azimli mücadelesinin sonucudur. Sizlerin ilgi, alakası ve inanmış kadrolarla taçlandırılmış yüzde 20’ydi. Biz yılmadan usanmadan, bu insanların sorunlarını, problemlerini çözeceğiz, bundan hiç şüphemiz yoktur. Biz bir aileyiz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizin hatalarını arayan değil, halka ve insanlığa hizmet için gece gündüz sahadayız. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın onuruyle il kongremizin stardı verilmiştir. Önümüzdeki aydan itibaren 6 ilçemizin kongresini yapacağız. Daha sonrada il kongresini yapacağız. İnşallah kongreyi de yaptıktan sonra da sahaya daha çok ineceğiz. Ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar gönüllerden hiçbir zaman sökemeyecekler. Ve neticesinde de 2028 yılında da Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.