YSK Milletvekili sayılarını güncelledi: Kayseri'de değişiklik yok

YSK Milletvekili sayılarını güncelledi: Kayseri'de değişiklik yok
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre milletvekillerinin sayıları güncellendi Kayseri'nin milletvekili sayısında değişim olmadı.
YSK, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre illerin yeni milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın ise 1'er azaldı. Kayseri'nin milletvekili sayısında değişim olmadı.