Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Fiber Altyapı Hedefleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamının temsilci atadığını ve bu platformların artık resmi sorumlularının bulunduğunu açıkladı.

Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Fiber Altyapı Hedefleri

Ancak, bu adımın yeterli olmadığını belirten Uraloğlu, özellikle gençleri ve toplumu koruma noktasında daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 16 yaş sınırı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Fiber Altyapı Hedefleri

Uraloğlu, Türkiye'de şu anda 580 bin kilometreden fazla fiber altyapı bulunduğunu ve bu altyapıyı 800 bin kilometreye çıkarma hedefleri olduğunu belirtti. Bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

16 Yaş Sınırı ve Dezenformasyon

Bakan Uraloğlu, 16 yaş sınırının dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri değerlendirme yeteneği açısından daha doğru bir yaş olduğunu düşündüklerini söyledi. Yapılan araştırmalara göre, ailelerin %79,4'ü bu yaş sınırını destekliyor. Uraloğlu, bu düzenlemeyi bu yıl hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, yaş tespitinin kişisel bilgilerin sosyal medya platformları ile paylaşılmadan yapay zeka aracılığı ile çözümleneceğini de ekledi.

Haber Merkezi

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