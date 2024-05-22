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Yük indirirken kamyonetten düşen adam ağır yaralandı

Bir depoya malzeme getiren kamyonet sürücüsü, kasadaki yükleri indirdiği sırada 4 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Yük indirirken kamyonetten düşen adam ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de bir depoya malzeme getiren kamyonet sürücüsü, kasadaki yükleri indirdiği sırada 4 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi’nde bulunan bir depoya meydana geldi. İddiaya göre, depoya malzeme getiren kamyon sürücüsü Yaşar A. (60), kasadaki malzemeleri indirdiği sırada yaklaşık 4 metreden düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar A., iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralı Yaşar A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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