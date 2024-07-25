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Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yük treninin çarptığı demir yolu bakım ve onarım personeli hayatını kaybetti.

Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yük treninin çarptığı demir yolu bakım ve onarım personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Kayseri-Sivas demir yolu üzerinde meydana gelen kazada, Sivas istikametine giden 13140 sefer numaralı yük treni tren hattında çalışan demir yolu bakım ve onarım personeli H.A.’ya (56) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, makinist ve yardımcısı gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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