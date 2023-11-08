Katı Atık Transfer İstasyonu'nun ikincisini Develi'de Açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ilçeyi kapsayan ve yapımı tamamlanan Katı Atık Transfer İstasyonu’nun açılacağını duyurdu.

Kayseri’de temiz ve yaşanabilir bir çevre vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Master Planı çerçevesinde planlanan katı atık transfer istasyonlarından ikincisi olan Develi Katı Atık Transfer İstasyonu’nu işletmeye aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 9 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Develi İlçesi Reşadiye Mahallesi’nde Katı Atık Transfer İstasyonu’nun düzenlenecek açılış töreniyle hizmete sunulacağını duyurdu.

DEVELİ, YAHYALI VE TOMARZA’YI KAPSIYOR

Başkan Büyükkılıç, devreye alınan transfer istasyonu aracılığı ile Develi, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların, katı atık düzenli depolama tesisine taşınacağını, ilçelerde oluşan atıkların Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen çevreye uyumlu ve kontrollü düzenli depolama sahasında bertaraf edileceğini ifade etti.

10 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU İSTASYON

Develi Katı Atık Transfer İstasyonu’nun 10 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Katı atık master planı çerçevesinde planlanan katı atık transfer istasyonlarından ikincisini işletmeye almış bulunmaktayız. Tesisimizde 2 adet bunker, 1 adet personel binası, 1 adet kantar, aydınlatma sistemi, tesisi sınırlarını çevreleyen sınır çiti ve bu yapılar için gerekli olan betonarme imalatlarda inşa edilmiştir. İnşaat işlerine 15 milyon TL ve transferin sağlanabilmesi için yeni aldığımız çekici ve semitreylere 30 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL’lik bir yatırımı ilçelerimizin hizmetine kazandırmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2023 yılı itibari ile transfer istasyonu marifetiyle 16 milyon kilogram evsel nitelikli atığın nakli gerçekleştirilerek düzenli depolama tesisinde bertaraf edildiğini belirterek, “İlçelerin hizmet sınırları içesinde oluşan ve ilçe belediyelerince toplanan evsel atıkların nerde, nasıl ve ne şekilde depolanacak sorunu işletmeye alınan tesisle bitmiş oldu. Büyükşehir, yıllardır çözülmeyen belediye atıklarının sebep olduğu görüntü, koku kirliliği, yangın gibi çevresel problemlere, işletmeye alınan transfer istasyonu ile çözüm bulmuş oluyor” şeklinde konuştu.

İLK KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU BÜNYAN’A KURULMUŞTU

Geçtiğimiz yıl devreye alınan Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde Bünyan, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye ve Akkışla ilçelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıklar katı atık düzenli depolama tesisine taşınabiliyor. 5 ilçenin evsel nitelikli atıklarının katı atık düzenli depolama tesisine taşındığı Bünyan ilçesi sınırlarında hizmete açılmıştı.