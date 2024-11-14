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Yunan taraftarlar Maccabi Tel Aviv maçında İsrail'i protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasındaki EuroLeague karşılaşmasında Yunan taraftarlar İsrail soykırımlarını protsto etmek ve özgür Filistin'e destek olmak için pankart astılar.

Yunan taraftarlar Maccabi Tel Aviv maçında İsrail'i protesto etti

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv Maçında Filistin'e Destek: Taraftarlar Bayraklar ve Pankartlarla Ses Verdi.

OAKA Stadı'nda gerçekleşen maçta, Panathinaikos taraftarları, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla tribünleri doldururken, ayrıca "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pankart açarak güçlü bir destek mesajı verdi.

Bu anlamlı eylem, Yunanistan’daki spor taraftarlarının, dünya genelinde yaşanan siyasi ve insani olaylara dair duyarlılıklarını gösterdiği bir anıydı. Panathinaikos taraftarlarının, basketbolun ötesinde insan hakları ve barış adına verdikleri mesaj, maçın önüne geçerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi

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