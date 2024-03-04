Yurder Şahin:''40 yıldır Argıncık'a hiçbir şey yapılmadı''

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin Argıncık Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yurder Şahin esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Şahin burada yaptığı açıklamada '40 yıldır unutulan bir mahalledeyiz. Vatandaş artık bu kötü ve makus talihlerinin değişmesinden yana. Bizlerde vatandaşların dertlerine tercuman olmaya geldik” ifadelerini kullandı.

''ARGINCIK MAHALLESİNDE DEĞİŞİM ANAHTARI BİZ OLACAĞIZ''

Argıncık’ın 40 yıldır aynı olduğunu ifade eden Yurder Şahin, “Argıncık gördüğümüz kadarı ile 40 sene önce ne ise şimdi de o. Vatandaşlarımız hizmetin gelmediğini ifade ediyorlar. Argıncıklı vatandaşlarımızın can güvenliği yok. Evleri yıkılmak üzere. Kentsel dönüşüme muhtaç bir mahallemiz. Malesef 40 yıldır burada hiç bir şey yapılmadı. Sözler verildi ama yerine getirilmedi. Biz geldiğimizde ilk iş olarak kentsel dönüşüm işini halledeceğiz. Dönüşümü ve rezerv alanlarını planladık. Geldiğimiz zamanda ilk işe başladığımızda Argıncık mahallemizin bu sorununu çözeceğiz” şeklinde konuştu.