CHP Talas adayı Hacı İbrahim Yıldırım ikinci seçim bürosunu açtı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları, belediye meclis üyesi ve adaylarının da katıldığı açılışta konuşan Talas Belediye Başkan adayı Hacı İbrahim Yıldırım, insanı ön planda tutan projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

VATANDAŞLARIMIZI BİZE GÜÇ VERMEYE ÇAĞIRACAĞIZ

Rantçı değil halkçı bir bakış açısıyla hareket edeceklerini dile getiren Yıldırım, herkesin nefes aldığı bir Talas’ı inşa edeceklerini söyledi. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yıldırım, seçim sürecine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili de açıklama yaptı. ‘Kapı kapı gezerek, kendimizi anlatıyoruz ve de anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızla buluşup, halkçı belediyeciliği anlatacağız’ diyen Yıldırım, ‘Vatandaşlarımızı bize güç vermeye çağıracağız’ dedi.

HAKÇA PAYLAŞAN, SOSYAL ADALETİ SAĞLAYAN, ASLA AYRIM YAPMAYAN, EŞİT HİZMET SUNAN BİR YÖNETİM

31 Mart itibariyle göreve geldiklerinde şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini dile getiren CHP Talas Belediye Başkan adayı Avukat Hacı İbrahim Yıldırım, ‘Üreten istihdam yaratan projelerle geliyoruz. Nefes aldıran projelerle geliyoruz. Hakça paylaşan, sosyal adaleti sağlayan, asla ayrım yapmayan, eşit hizmet sunan bir anlayışı hakim kılmak için geliyoruz. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile değil, çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas alan yerel yönetim anlayışı ile geliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda bize el vermeye, destek vermeye davet ediyoruz. Hep birlikte yıllardır çözüm değil, sorun üreten bu anlayışa dur demeye davet ediyoruz’ diye konuştu.

