Yusuf Dikeç Kayserili sporculara rol model oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Havalı Tabanca kategorisinde Gümüş Madalya sahibi olan başarılı sporcumuz Yusuf Dikeç’in tüm dünyada ikonik hale gelen duruşunu bu kez Kayserili genç sporcular yaptı.

Havalı Tabanca kategorisinde yarıştığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç’in atış sırasında sergilediği tavırlar tüm dünyada büyük ilgi gördü. Dünya çapında birçok sporcu başarılarının ardından Yusuf Dikeç’in ikonik duruşunu tekrarladı. Bu kez Kayseri’de ki genç sporcular Yusuf Dikeç’in hareketini tekrarladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonunu ziyaret ederek, Voleybol ve Karate sporcularıyla bir araya geldi. Ziyarette, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Havalı Tabanca kategorisinde Gümüş Madalya sahibi olan başarılı sporcu Yusuf Dikeç’in ikonik pozunu verdi.