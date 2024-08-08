Malatya TSO, Oda binasına Filistin Bayrağı astı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik 307 gündür sürdürdüğü saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Oda binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı astı. Başkan Sadıkoğlu, asılan bayrağın kardeş Filistin halkına gönderdikleri güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar 307 gündür yoğun bir şekilde sürerken, can kaybı 39 bin 653’e, yaralı sayısı ise 91 bin 535’e yükseldi. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı astı.

307 gündür tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de insanlık tarihine yeni bir kara leke eklendiğini kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Filistin’deki işgal durup dururken ortaya çıkan bir savaş değil. 1948 yılında başlatılan sistematik işgal süreci son 10 aydır tarihinin en vahşi dönemini yaşıyor. Katil İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Oda binamıza dev Filistin bayrağı astık. Astığımız bu bayrak, kardeş Filistin halkına gönderdiğimiz güçlü bir dayanışma mesajıdır. Başta Avrupa olmak üzere birçok batı ülkesi yine yanlış safta yer alıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak vahşete karşı çıkan her sesin insanlık onuru ve Filistin davası için büyük önem arz ettiğini düşünüyor ve soykırıma karşı duran tüm onurlu insanları selamlıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasına asılan dev Filistin bayrağını takdirle karşılayan vatandaşlar da bayrağın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşıp Filistin halkına olan desteklerini dile getirdiler.