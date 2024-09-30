Yusuf Kaplan: 'Türkiye, stratejik olarak İran ve Mısır ile birlikte hareket etmeli'

'GAZZE'DE SOYKIRIM VARSA BUNUN NEDENİ ORADA BİZ OLMADIĞIMIZ İÇİNDİR'

Birçok şehirde bu programları icra ettiklerini fakat Kayseri'deki gibi coşkulu bir kalabalığı hiçbir yerde görmediklerini ifade eden Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugün Gazze'de soykırım yapılıyorsa, bunun nedeninin biz olmadığımız ve biz çekildiğimiz için olduğunu biz geldiğimizde o adamların çekip gideceklerini belirtti.

'KARAMSARIM AMA ÜMİTSİZ DEĞİLİM'

Karamsar olduğunu ama ümitsiz olmadığını belirten Kaplan, yeryüzünde bir müslüman kalsa bile ümidin devam edeceğini, Gazze'nin bize bizi hatırlattığını vurguladı.

'KRAL SALMAN AŞAĞILIK KÖLE RUHLU'

'Benim Filistin diye bir davam yok' diyen Salman'ın aşağılık köle ruhlu biri olduğunu söyleyen Yusuf Kaplan, Batı'nın İslamın geleceğini Pers İmparatorluğu'nun çocukları ile şekillendirmek istediğini iddia etti.

'BİZ OLMASAK BU DİN OLMAYACAKTI'

Ehli Sünnet akdesini biz kurduk, biz olmasak bu din olmayacaktı diyen Kaplan, 200 senedir üzermizden silindir gibi geçtiklerini, Türkiye'nin fiili bir işgal yaşamadığını ama zihnen işgal edidiğini ifade etti.

'BİR TOPLUMUN BAŞINA GELEN EN BÜYÜK FELAKET, BAŞINA NE GELDİĞİNİ BİLMEMESİ'

Bir toplumun başına gelen en büyük felaketin, başına ne geldiğini bilmemesi olduğunu ifade eden Yazar Yusuf Kaplan, kültürel genlerimizle oynandığını, Türkiye'nin zihnen işgal altında olduğunu, satılmış ve mankurtlaştırılmış insan tiplerinin yetiştirildiğini, adeta İsrail'e asker gönderildiğini söyledi.

'KENDİ TARİHİMİZİ YAZACAK DURUMDA DEĞİLİZ'

Kendi ellerimizle kendi çocuklarımızı kaybetmekte olduğumuzu, sistem ve zihniyet değişikliği olmadığı sürece bu ülkenin altını oyacak mankurtlaştırılmış adamlar yetiştirileceğini ve eğitimin bir medeniyet meselesi olduğunu ifade eden Yusuf Kaplan, 'Kendi tarihimizi yazacak durumda değiliz. Osmanlı tarihini bilmeden Dünya tarihi yazılamaz' dedi.

'İNGİLİZLER İRAN MEDRESELERİNE DOKUNMADILAR'

İngiliz egmenliğine karşı direnen tek coğrafyanın Osmanlı Coğrafyası olduğunu, Türkiye ve İran'ın 200 yıldır aynı modernleşme cenderesinden geçtiğini, İngilizlerin Osmanlı eğitim sisteminden eser bırakmadıklarını ama İran'daki dini medrese eğitimine dokunmadıklarını ifade eden Kaplan, İngilizlerin oyununa geldiğimizi iddia etti.

'YAHUDİLER İNSAN İÇİNE ÇIKACAK DURUMDA DEĞİLLER'

Yahudilerin Gazze'de yaptıkları bu zulümlerle insan içine çıkacak durumlarının kalmadığını, dünyanın her yerinde protesto edildiklerini ifade eden Kaplan, ABD'nin yüzlerce savaş gemisiyle Akdeniz'e Türkiye için geldiklerini ama bşaramayaacaklarını, 'sabrımızı büyüte büyüte kendi dünyamızı ukracağımızı' vurguladı.

'GAZZE BİZE İSLAM DÜNYASI DİYE BİR DÜNYANIN OLMADIĞINI ÖĞRETTİ'

Küresel hegomanyanın Gazze'de tepetaklak olduğunu, demokrasi ve insan hakları gidi değerlerin toprağa gömüldüğünü, Allah'ın intikamını bazen gazabıyla bazen de rahmetiyle aldığını ifade eden Kaplan, Gazze'nin islam Dünyası diye bir dünya olmadığını, İslam dünyasının köle olduğunu bir kez daha gösterdiğini, bir tane bile müslüman ülke olmadığını ama halkı müsllüman olan ülkelerin olduğunu belirtti.

'BEN Şİİ-SÜNNİ MEZHEPÇİLİĞİ YAPACAK KADAR AŞAĞILIK DEĞİLİM'

Ehli Sünnet inancının Osmanlı coğrafyasında geliştirildiğini, Şia'nın bir devleti olmasına rağmen Ehli Sünnet'in bir devleti olmadığını, şianın günümüz Türkiye'sinde devletin ve bir kısım sivil toplumun içine yerleştirildiğini iddia eden Kaplan, 'Ben şii-sünni mezhepçiliği yapacak kadar aşağılık değilim. Ben Ehli Sünnetçilik yaparım' diyerek, İran'ı İslam Dünyası'nın başına getirmek istediklerini ve büyütmek istediklerini ifade etti.

'TÜRKİYE, İRAN VE MISIR STRATEJİK OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMELİ'

Türkiye'nin İran ve Mısır'la stratejik olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, İran'ı Batı'nın kucağına itmemek gerektiğini söyledi.

'BATI, ŞİA'YI İSLAMIN KİLİSESİ YAPMAK İSTİYOR'

Biz Batıyla boğuşurken, İran'ın bizimle boğuştuğunu söyleyen Kaplan, Hristiyan Batı'nın protestan modernleşmesi ile reform edildiği gibi Şia'nın da İslam'ın kilisesi yapılarak İslamı yok edeceklerini iddia etti.

'KURTARILMASI GEREKEN GAZZE DEĞİL, BİZİZ'

Kurtarılması gerekenin Gazze değil bizim kendimiz kurtarmamız gerektiğini belirten Kaplan Gazze'nin bizi kurtaracağını, kendimize çeki düzen verirsek, bizim kuracağımız dünyada kötülerin yok olup gideceğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİM SİSTEMİ NESİLLERİ HEBA EDİYOR'

Türkiye'nin eğitim sistemini de eleştiren Kaplan, böyle bir eğitim sisteminin olmayacağını, bu sistemin nesilleri heba ettiğini, ülkenin kaderini 350 masonik devşirme ailenin şekillendirdiğini, geçtiğimiz yıl Robert Kolejinden mezun olan öğrencilerin tamamının Türk Üniversitelerini tercih etmediğini ifade etti.

'MEDENİYET TASAVVURU OKULUMUZDA 30 ÜLKEDEN 52 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR'

2019 Yılından itibaren yapmaya başladığı Medeniyet Tasavvuru Okulundan da bahseden Yusuf Kaplan, 30 ülkede 52 bin talebesinin olduğunu, öğrencileriyle tarih ve medeniyet okumaları yaptığını söyledi.

'FİKİR ADAMI, SİYASETÇİNİN PEŞİNDEN KOŞMAZ' / BAKAN'IN ACI İTİRAFI

Fikir ve düşünce adamının siyasetçinin peşinden koşmaması gerektiğinin altını çizen Kaplan, Milli Eğitim Bakanı'yla bir görüşmesinde bakan'ın 'sana imreniyorum' dediğini, bakanın dört yıldır Milli Eğitim'in başında olduğunu ama henüz eğitim'e gelemediğinden yakındığını ifade etti.