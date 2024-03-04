Yüzüne ve eline yaptırdığı dövmeler başına bela oldu

Kayseri’de Hüseyin Arslan; mehdilik ile alakasının olmadığını, hayatında bembeyaz bir sayfa açarak her Müslüman gibi yaşantısına devam ettiğini söyledi.

Boşandığı eşinin kendisine ’mehdi’ yakıştırması yaptığını ancak kendisinin mehdi ile bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Hüseyin Arslan, her Müslüman gibi hayatına devam ettiğini belirtti. Hayatında beyaz sayfa açarak yaşantısına devam etmeye çalıştığını dile getiren Arslan; "Geçmişte eski eşim tarafından ’mehdi’ olarak yakıştırılmıştım. Bu olay Kayseri’de gündem olmuştu. Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur, bu tamamen eski eşimin söylemleriydi. Eşimle bazı sorunlar nedeniyle ayrıldık. Her Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum, mehdilikle alakam yoktur. Çocuğum için bazı olayları üzerime aldım. Bu mehdilik söyleminden önce benim hiçbir hastalığım yoktu. Eşimin boşanmadan önce ’sen mehdisin’ söylemleri üzerine ben bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlık esnasında da elime ve yüzüme dövme yaptırdım. Allah’ın izniyle şuanda elimdeki ve yüzümdeki dövmeleri temizletip hayatımda bembeyaz bir sayfa açmaya çalışıyorum. Tüm Kayseri halkının hoşgörüsüne sığınıyorum" ifadelerini kullandı.