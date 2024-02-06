İstanbul Kabataş Lisesi öğretmen ve öğrencileri Erciyes'te buluştu

Türkiye’nin en eski liselerinden biri olan Kabataş Erkek Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kayseri Erciyes’i tercih ederek kışın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi olan Erciyes, 19 mekanik tesisi, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile kış turizmi alanında dikkat çekerken, yurt dışının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.

Türkiye’de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul’da faaliyet gösteren Türkiye’nin en eski liselerinden biri olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin de tercihi oldu.

Eğitim ve macera dolu bir yolculuk için Erciyes’te buluşan Kabataş Erkek Lisesi ekibi, bir hafta boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi almanın yanı sıra Erciyes’in pistlerinde unutulmaz anlar yaşadı. Öğrenciler Kayseri’de kaldıkları süre boyunca şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin yanında Kayseri’nin eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes’e gelen Kabataşlılara kayak merkezini tanıtarak, Erciyes’in gelmiş olduğu durum hakkında bilgiler de verdi. Eğitim dolu, keyifli bir haftanın ardından öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Fikret Eren liderliğinde Zafer Akşehirlioğlu’na teşekkür plaketi takdim ettiler.

Öğrenciler desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, herkesin mutlaka Erciyes’e gelmeleri tavsiyelerinde bulundular.