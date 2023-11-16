Zabıta baskınına uğrayan manava dükkan açıldı
Kayseri'de geçtiğimiz ay seyyar satıcı Yunus Küsen zabıtalar ile tartışarak tezgahını dağıtmasıyla gündeme gelmişti. Küsen'e destek verilerek manav dükkanı açıldı.
- 16.11.2023 03:37
- Güncelleme: 16.11.2023 09:58
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de geçtiğimiz ay Yunus Küsen isimli seyyar satıcı zabıtalar ile tartışarak el arabasındaki ürünleri döktüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Küsen daha sonra kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Seyyar satıcı Yunus Küsen’e ‘Oh Be Dünya Varmış Derneği’ tarafından destek verilerek manav dükkanı açıldı.
1ha
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