Zabıta Fahiş Fiyatlara Savaş Açtı!

Zabıta ekipleri, sadece fahiş fiyatları değil, aynı zamanda gramaj eksikliği ve etiket uyumsuzluklarını da mercek altına aldı. Reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak her detayı kayıt altına alan ekipler, Melikgazi halkının haklarını korumak için canla başla çalışıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yıl boyunca devam edecek denetimlerle ilgili şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın bütçesini korumak ve güvenilir alışveriş koşullarını sağlamak için zabıta ekiplerimiz, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimleri yaparak titiz bir çalışma sergilediler. Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerimiz devam edecek."

Başkan Palancıoğlu, haksız fiyat artışı veya etiket ihlali tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirileceğini belirtti. Zabıta ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Palancıoğlu, Melikgazi halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.