Zabıtadan bir ayda bin 250 denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kayseri'de 1 ay içerisinde bin 250 denetim gerçekleştirerek şehrin asayişine, sağlık ve huzuruna katkıda bulundu.

Zabıtadan bir ayda bin 250 denetim
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kayseri’de 1 ay içerisinde bin 250 denetim gerçekleştirerek şehrin asayişine, sağlık ve huzuruna katkıda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ olarak nitelendirdiği Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcı ve market denetiminden sokaklara, çevreden dilencilere kadar görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehrin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki zabıta ekipleri, yüzlerce denetimde onlarca yasal işlem uygulayarak varlığını hissettiriyor.

7 karakol, 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, 2024 yılı Kasım ayında, toplam 1 aylık süreçte 7 karakol, 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.

Büyükşehir zabıta, 1 ay içerisinde bin 250 denetim ve 196 yasal işlem gerçekleştirdi

Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen bin 250 denetimde seyyar satıcılara 53, seyyar araç ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84 ve çevre kirliliğine yönelik tespitlerinde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uyguladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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