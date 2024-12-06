MHP KAÇEP Teşkilatı'nda engelli bireyler yaşadığı zorluklar konuşuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Teşkilatı, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları gözler önüne sermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Proje kapsamında, engelli bireylerin yaşadığı erişim sorunları ve toplumsal duyarsızlık çeşitli etkinliklerle ele alındı. Projeye, KAÇEP İl Başkanı Burçe Çetinkaya’nın yanı sıra parti yöneticileri ve çeşitli katılımcılar da destek verdi.

Özellikle kış aylarında kaldırımlara inmek zorunda kaldıklarını ve bu durumun risk oluşturduğunu belirten Engelli vatandaş şu şekilde konuştu; “Binamızın girişinde kış aylarının getirdiği zorluklarla karşı karşıyayız. Kaldırım yetersizliği nedeniyle sık sık inip çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu sabah güne tıraş olarak başlayacağız, ancak kaldırım problemi yine karşımızda. Neyse ki ufak bir yardımla bu tür engelleri aşabiliyoruz. Alışveriş merkezinde kahve içmek için büyüklerimizle birlikte yola çıktık. Ancak alışveriş merkezine ulaşana kadar yine rampa sorunlarıyla karşılaştık. Hayata hiçbir şey engel değil, ama bu tür problemler bizi zorluyor” şeklinde konuştu.

‘UNUTMAYALIM Kİ ASIL ENGEL İNSAN KALPLERİNDEDİR’

Engelli otoparklarının işgal edilmesi ve asansör önceliğine uyulmaması, erişim problemleriyle ilgili engelli vatandaş şunları söyledi; “Alışveriş merkezine vardığımızda engelli otoparklarında yaşanan sorunları bir kez daha gözlemledik. Engelli bireyler için ayrılmış park alanları olmasına rağmen, bu alanlara diğer araçlar park etmişti. Uzun bir çabanın ardından uygun bir park yeri bulmayı başardık. Maalesef, alışveriş merkezlerinde asansör kullanımı konusunda da sorunlar yaşanıyor. Merdivenle çıkabilecek durumda olan kişilerin asansörleri kullanması, öncelikli ihtiyacı olan engelli bireyleri zor durumda bırakıyor. Öncelik hakkına teşekkür edilse de pratikte bir öncelik sağlanmıyor.Bu proje ile engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları gözler önüne sermeyi hedefledik. Toplumumuzun en hassas noktalarından biri olan bu konuda, nerede ve nasıl davranmamız gerektiğini göstermeye çalıştık.Bu vesileyle, hem KAÇEP İl Başkanımıza hem de parti yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki asıl engel, insan kalplerindedir. Herkes bir gün engelli adayı olabilir. Bu yüzden duyarlılık ve empati ile hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.