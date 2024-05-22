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Zam furyası toplu taşmayla başladı: Tam Bilet:16.50 tl

yerel seçimler sonrası zam furyası toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Zam furyası toplu taşmayla başladı: Tam Bilet:16.50 tl
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, enerji, işçilik, bakım, yedek parça giderlerinde en son toplu ulaşım fiyat güncellemesi yapılan 2023 yılı Temmuz ayından sonra oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluştu. Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL olarak belirlendi.

2 Ücretsiz Aktarma Uygulamasına Devam Edilecek

Yeni güncellenen fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasına devam edeceği belirtildi. İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve güncel tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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