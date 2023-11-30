Zehir tacirine 12 yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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  • 30.11.2023 16:11
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:51
Zehir tacirine 12 yıl hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık M.A. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede konuşan sanık M.A., kesinlikle uyuşturucu satmadığını, sadece kullanıcı olduğunu ve konuşan tanıkların da yalan söylediklerini belirterek, beraat istedi.

Mahkeme heyeti, M.A.’ya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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