Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Kaza saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Nalçik Bulvarı üzerinde Malatya’dan Kayseri’ye gelişte uygulama noktasının ilerisinde meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3’ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralılar için ambulans çağırıldı. Polis ekipleri ise trafiğe kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.