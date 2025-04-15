  • Haberler
  • Gündem
  • Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile beraberindeki 4 ziraat odası başkanını makamında konuk etti.

Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Gerçekleştirdiği destekler ile Kayseri çiftçisinin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ortak akıl ve istişareye dayalı yerel yönetim faaliyetlerini ziyaretler ile pekiştiriyor. Bu kapsamda Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki heyet tarafından ziyarette bulunulan çiftçi dostu Başkan Büyükkılıç, Kayseri tarımı ile çiftçisinin destekçisi olduklarını dile getirdi. 

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile Sarıoğlan İlçe Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Felahiye İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Akkışla İlçe Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal, İncesu İlçe Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş’tan oluşan heyet tarafından, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunuldu. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Kayseri’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin üreten gücü olarak nitelediği çiftçilerin başta olduğun ifade ederek, “Üreteni sırtımızda taşısak az. Onları seviyoruz ve her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı bildirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Güneş ile beraberindeki heyet ise Başkan Büyükkılıç’a Kayseri tarımı ve hayvancılığı ile çiftçisi ve besicisine gösterdiği ilgi ile sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. 

Ziyarette günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Onaylandı
Büyükşehir Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Onaylandı
Kayseri'de Kırsal Mahallelere Yatırımlar Arttı
Kayseri'de Kırsal Mahallelere Yatırımlar Arttı
Türk halk Müziği Korosu, Anadolu ezgilerini seslendirecek
Türk halk Müziği Korosu, Anadolu ezgilerini seslendirecek
18 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
18 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
YRP'li Turaç, 'Kartal kavşağı projesi yapılmayacaksa rafa kaldırılsın'
YRP’li Turaç, “Kartal kavşağı projesi yapılmayacaksa rafa kaldırılsın”
CHP'li Özgür Özer 'Ekrem İmamoğlu, bazı güçler tarafından rehin alınmıştır'
CHP'li Özgür Özer; “Ekrem İmamoğlu, bazı güçler tarafından rehin alınmıştır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!