Ziraî Don sonrası Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Gerçekleştirdiği destekler ile Kayseri çiftçisinin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ortak akıl ve istişareye dayalı yerel yönetim faaliyetlerini ziyaretler ile pekiştiriyor. Bu kapsamda Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki heyet tarafından ziyarette bulunulan çiftçi dostu Başkan Büyükkılıç, Kayseri tarımı ile çiftçisinin destekçisi olduklarını dile getirdi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile Sarıoğlan İlçe Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Felahiye İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Akkışla İlçe Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal, İncesu İlçe Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş’tan oluşan heyet tarafından, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Kayseri’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin üreten gücü olarak nitelediği çiftçilerin başta olduğun ifade ederek, “Üreteni sırtımızda taşısak az. Onları seviyoruz ve her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı bildirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Güneş ile beraberindeki heyet ise Başkan Büyükkılıç’a Kayseri tarımı ve hayvancılığı ile çiftçisi ve besicisine gösterdiği ilgi ile sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.