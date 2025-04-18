  • Haberler
  • Gündem
  • Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: 'Bu deprem gibi bir afet'

Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: 'Bu deprem gibi bir afet'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu zirai don sonrası çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vekil Çopuroğlu: 'Allah başka afet vermesin. Bu deprem gibi bir afet' dedi.

Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: 'Bu deprem gibi bir afet'

Kayseri’de yaşanan zirai don olaylarının ardından, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, meydana gelen don olayından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dilekleri iletildi. Vekil Çopuroğlu: “Allah başka afet vermesin. Bu deprem gibi bir afet. Benzeri çok eskilere dayanan bir afetle karşı karşıyayız. Özellikle meyve ile alakalı sektörde yaşanan bu don olayının çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Ancak tarla bitkilerinde yaşanan don ile alakalı gerçek rakamlarının birkaç gün içerisinde sahadaki eksper çalışmaları neticesinde ortaya çıkacağı gözüküyor. Gönül istiyor ki o toprakta yetişen bitkilerin  meyvede olan hasardan çok daha az bir hasarla atlatılmış olması. TARSİM’e kayıtlı çiftçilerin zaten zararla alakalı bir durumu söz konusu değil. Bu süreçte sigorta yaptıran çiftçilerimizle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı. Mağduriyet noktasında, insanların üretmeye devam etmesi noktasında hayal kırıklığı yaşamamasıyla alakalı bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çopuroğlu, Başkan Güneş’in nezdinde tüm üreticilere geçmiş olsun temennilerini sunarken, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında ayrıca tarım sektörünün önemi ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara karşı alınabilecek önlemler de ele alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: 'Bu deprem gibi bir afet'
Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: “Bu deprem gibi bir afet”
Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için CHP'nin Yozgat yürüyüşü devam ediyor
Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için CHP’nin Yozgat yürüyüşü devam ediyor
PFDK'dan Kayserispor'a ağır ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ağır ceza
Önce balkondan ateş etti sonra sonra kendini eve kilitledi 3 saat sonra ikna edildi
Önce balkondan ateş etti sonra sonra kendini eve kilitledi 3 saat sonra ikna edildi
Husumetlisinin silahla vurduğu şahıs yaralandı
Husumetlisinin silahla vurduğu şahıs yaralandı
Kayseri'de Korkunç Olay! Çoban köpekleri yaşlı adamı öldürdü
Kayseri'de Korkunç Olay! Çoban köpekleri yaşlı adamı öldürdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!