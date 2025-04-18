Zirai dondan etkilenen çiftçileri ziyaret eden Çopuroğlu: “Bu deprem gibi bir afet”

Kayseri’de yaşanan zirai don olaylarının ardından, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, meydana gelen don olayından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dilekleri iletildi. Vekil Çopuroğlu: “Allah başka afet vermesin. Bu deprem gibi bir afet. Benzeri çok eskilere dayanan bir afetle karşı karşıyayız. Özellikle meyve ile alakalı sektörde yaşanan bu don olayının çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Ancak tarla bitkilerinde yaşanan don ile alakalı gerçek rakamlarının birkaç gün içerisinde sahadaki eksper çalışmaları neticesinde ortaya çıkacağı gözüküyor. Gönül istiyor ki o toprakta yetişen bitkilerin meyvede olan hasardan çok daha az bir hasarla atlatılmış olması. TARSİM’e kayıtlı çiftçilerin zaten zararla alakalı bir durumu söz konusu değil. Bu süreçte sigorta yaptıran çiftçilerimizle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı. Mağduriyet noktasında, insanların üretmeye devam etmesi noktasında hayal kırıklığı yaşamamasıyla alakalı bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çopuroğlu, Başkan Güneş’in nezdinde tüm üreticilere geçmiş olsun temennilerini sunarken, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında ayrıca tarım sektörünün önemi ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara karşı alınabilecek önlemler de ele alındı.