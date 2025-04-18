Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için CHP’nin Yozgat yürüyüşü devam ediyor

CHP Kayseri Gençlik Kolları tarafından yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için başlatılan adalet yürüyüşüne devam ediliyor. "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" temasıyla başlatılan yürüyüş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı Çiftçi Mitinginin yapılacağı meydanda sona erecek. Yürüyüşte konuşan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, “Biz biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na özgürlük adalet yürüyüşü için çarşamba günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıktık. Bugün de Yozgat Boğazlayan’dan çıktık Sarıkaya’ya doğru ilerliyoruz. Susmayanlar olarak direnenler olarak tarihe bir not düşmek için bu yürüyüşe gerçekleştiriyoruz. Kayseri halkını, Kayseri il örgütlerini temsilen bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşün amacında yarın saat 14.00'da Yozgat mitingde olacağız ve başkanımızla birlikte bütün miting alanı ile kucaklaşacağız” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan CHP Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Doğancan Güneş de gerçekleştirilen yürüyüşün amacından söz ederek, “Biz Kayseri’nin yürekli gençleri olarak Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu haksız, adaletsiz tavırları kabul etmiyoruz. Biz susanlardan değil direnenlerden olacağız” diye konuştu.