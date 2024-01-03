'Burası sizin kapanmayacak hayrınız'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hayırsever Avukat Mehmet Altun ile birlikte, Talas Millet Bahçesi içerisine yapımı süren eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu.

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  • 03.01.2024 12:13
  • Güncelleme: 03.01.2024 16:06
'Burası sizin kapanmayacak hayrınız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hayırsever Avukat Mehmet Altun ile birlikte, Talas Millet Bahçesi içerisine yapımı süren eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu.

Toplamda 100 bin metrekare alana sahip millet bahçesi içerisinde bulunan ve 20 bin metrekare alan üzerine kurulu 4 okulda devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın ve Avukat Altun, burada yetkililerden gelinen noktayla ilgili bilgi aldı.

İnceleme esnasında değerlendirmede bulunan Hayırsever Avukat Mehmet Altun, okullarda devam eden çalışmaları çok beğendini belirtti. Özenli bir işçilik yürütüldüğünü ifade eden Altun, “Çok teşekkür ederim, burası amel defterinizden hiç silinmeyecek bir hayrınız oldu. Allah sizden razı olsun” dedi.

Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle yaptırdığı ve eğitime büyük katkısı olacak dört okul binasından ikisi tamamlanma aşamasına geldi. Bunlardan bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 sınıflı anaokulu binasının yüzde 90’ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 24 sınıf ilkokul binasında da sadece iç düzenleme kaldı. Bunlarla birlikte bir ortaokul ve bir lise binasının yapımı da sürüyor.

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İHA

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