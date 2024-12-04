Engelli su faturalarına yüzde elli indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışını her alanda somut adımlarla pekiştirmeye devam ediyor. 6 yıl süresince özel ihtiyaçlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçiren Büyükkılıç, 14 bin 906 özel ihtiyaçlı vatandaşa su faturalarında yüzde 50 indirim uygulandığını duyurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel ihtiyaçlı vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak adına çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. Büyükkılıç, Kayseri’deki özel ihtiyaçlı vatandaşları her zaman özel kardeşlerim olarak adlandırarak onlara olan desteğini vurguladı.

"Önce insan diyen bir anlayışla hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz"

Yüzde 40 ve üzeri engelli oranına sahip vatandaşlar için başlatılan bu uygulama, kaydedilen 14 bin 906 özel ihtiyaçlı bireye önemli bir rahatlık sağladı. Büyükkılıç, özel ihtiyaçlı vatandaşların toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

“Önce insan diyen bir anlayışla hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, özel ihtiyaçlı bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli projelere de devam edeceklerini belirtti.

Kayseri’de ‘gönül belediyeciliği’ modeli

Büyükkılıç, bu tür hizmetlerin önemine vurgu yaparak, “Hemşehrilerimize, bu şehre, bu güzel insanlara hizmetkâr olma şerefini ve gururunu yaşatan özel ihtiyaçlı vatandaşlarımız için, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri’nin engelli dostu belediye başkanı

Kayseri’de uygulanan bu indirim, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda özel ihtiyaçlı vatandaşların toplumsal hayata katılımını teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Büyükkılıç’ın "gönül belediyeciliği" yaklaşımı, her yaştan ve her kesimden Kayseriliye dokunmayı ve onların yaşamlarını daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.

Kayseri’de özel ihtiyaçlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bu tür projelerin artarak devam etmesi amaçlanıyor.