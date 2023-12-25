'Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor'

Diyetisyen Cemre Balkan, fazla şeker tüketiminin bazı proteinlere zarar vererek ciltte kırışıklık, sarkma, yüzeylerde bozulma ve aknelere yol açtığını söyledi.

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  • 25.12.2023 09:46
  • Güncelleme: 25.12.2023 09:54
'Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor'
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Diyetisyen Cemre Balkan, fazla şeker tüketiminin bazı proteinlere zarar vererek ciltte kırışıklık, sarkma, yüzeylerde bozulma ve aknelere yol açtığını söyledi.

Sofra şekeri olarak bilinen beyaz şeker kullanımının aşırısı bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Medicana Sağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan, fazla şeker kullanımına bağlı olarak bel-göbek yağlarının artması, ciltte kırışıklık, obezite, mutsuzluk, mide rahatsızlığı ve hafızanın azalması gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

“Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor”

Şekerden gelen enerjinin günlük enerji ihtiyacının yüzde 10’unu geçmemesi hatta yüzde 5’in altında olması gerektiğinin altını çizen Medicana International Samsun Hastanesi diyetisyenlerinden Cemre Balkan, “Günlük olarak ortalama meyve tüketimi, doğal şeker alımımız için yeterlidir. Fazla tüketilen işlenmiş şeker kan dolaşımıyla vücuda dağılır ve bel, göbek, kalça, göğüs ve bacak gibi bölgelerde yağ olarak birikir. Bu yağlar böbrek kalp gibi organlara dağılır ve organlar işlevlerini yerine getiremez. Böylelikle diyabet ve kalp hastalığına davetiye çıkmış olur. Şeker molekülleri vücutta fazla miktarda bulunduğunda proteinlere bağlanarak proteinin yapısını değiştirler. Cildin en önemli yapıları kollejen ve elastin proteinleri zarar görür. Bu proteinlerin zarar görmesi de ciltte kırışıklık, sarkma ve yüzeylerde bozulmaya sebep olur, insülinin ani yükselmesi akne problemleri de oluşturabilir” dedi.

“Mutsuzluk ve depresyon riski artar”

Fazla şeker tüketimine bağlı olarak gelişebilecek diğer sağlık sorunları hakkında da bilgi veren Balkan, “Eklenti şeker içeren içeceklerin tüketim ile tip2 diyabet riskinin artışı arasında güçlü bağlar bulunmaktadır. Obezitenin temel nedeni aşırı şeker tüketimidir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki fazla miktarda şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Fazla fruktoz tüketimi leptin direncini de arttırır. Bu da iştahın bastırılmasında güçlük çekip sürekli açlık yaşamaya neden olabilir. Şeker, ‘mutluluk hormonu’ olarak bilinen seratonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için keyif verici özelliği kişide bağımlılık yapabilir. Tüketilmediği zaman mutsuzluk yaşanabilmektedir. Fazla şeker tüketimi de kilo alımına sebep olmaktadır, bu da bizi yine mutsuzluğa sürüklemektedir. Şeker hastalığının en bilinen belirtilerinden bulantı, aşırı şeker tüketiminin sürekli devam ettirilmesi durumunda ortaya çıkar. Aşırı yemek yeme durumuna da bağlı olarak hazımsızlık ve mide asidinin artması nedeniyle oluşan gastrit gibi ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olur” diye konuştu.

Diyetisyen Cemre Balkan, şeker tüketiminin gerekenden fazla olmasının hafızayı da olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesi sonucun da kişilerde beyin küçülmesi normal kişilere göre daha fazla oluyor. Beyinde hafızayı oluşturan kısımlarda oluşan küçülmenin de hafıza sorunlarını ortaya çıkartabileceği belirtiliyor. Fazla şeker tüketimi ayrıca dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü de yapabiliyor.”

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