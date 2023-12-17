'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu sahnelenecek

Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelenecek.

PAYLAŞ
  • 17.12.2023 14:24
  • Güncelleme: 17.12.2023 14:30
'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu sahnelenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı ’Filistin Hakkında Konuşmalıyız’ tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde, ’“Filistin Hakkında Konuşmalıyız adlı tek perdelik tiyatro oyunu 28 Aralık 2023 Perşembe günü akşam Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda sahnelenecek. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan ve bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma’nın gerçek hayat hikâyesini konu alan oyunu, 12 yaş üstü dileyen herkes ücretsiz olarak izleyebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gazze'ye yardım gemisi Mersin'den hareket etti

Gazze’ye yardım gemisi Mersin’den hareket etti

7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan duygu dolu konser

7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan duygu dolu konser

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hummalı çalışma

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hummalı çalışma

Başkasının yerine sınava girmek isteyen 21 kişi yakalandı

Başkasının yerine sınava girmek isteyen 21 kişi yakalandı

Uyuşturucu madde suçuyla aranan 6 firari yakalandı

Uyuşturucu madde suçuyla aranan 6 firari yakalandı

Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde sona doğru

Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde sona doğru

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

3
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

4
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

5
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

6
Tekstilde kadın gücü

Tekstilde kadın gücü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başıboş Köpek problemi insanları tedirgin ediyor

Başıboş Köpek problemi insanları tedirgin ediyor

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
17-25 Aralık Fetö Kumpası üzerinden Tam 10 yıl Geçti

17-25 Aralık Fetö Kumpası üzerinden Tam 10 yıl Geçti

'Akıl Küpü Kütüphaneleri'ne yenisi ekleniyor

'Akıl Küpü Kütüphaneleri'ne yenisi ekleniyor

ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

ERÜ, 17 Aralık Şehitlerini Unutmadı

Hem ilçelerini tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Hem ilçelerini tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Narkotik suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Narkotik suçlardan aranan 7 kişi yakalandı