'Maharetli Eller' Ramazanda da devam

Talas'ın 'Maharetli Eller'i Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 17 Mart Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

'Maharetli Eller' Ramazanda da devam
Kayseri GündemEditör

Talas’ın “Maharetli Eller”i Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 17 Mart Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

'Maharetli Eller' Ramazanda da devam
'Maharetli Eller' Ramazanda da devam
İHA
Kayseri Gündem

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