'Maharetli Eller' yeni yerinde aynı gününde

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' artık Harman Meydanı yerine Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde kurulacak.

'Maharetli Eller' yeni yerinde aynı gününde
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ artık Harman Meydanı yerine Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde kurulacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 7 Temmuz Pazar gününden itibaren Mevlana Mahallesi Salı Pazarında birbirinden kıymetli el emeği ürünlerini alıcısıyla buluşturacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da sık sık ziyaret ettiği, el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

'Maharetli Eller' yeni yerinde aynı gününde
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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