'Maharetli Eller' yine Harman meydanında

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu ay ikinci kez yine Harman Meydanındaki yerinde kurulacak.

'Maharetli Eller' yine Harman meydanında
Kayseri GündemEditör

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu ay ikinci kez yine Harman Meydanındaki yerinde kurulacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 17 Kasım Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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