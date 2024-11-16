 CHP'li Ülker: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Sayıştay Raporunda 25 Hatalı İşlem Tespit Edildi'

Ülker, raporda belirtilen 25 hatalı işlemin çoğunun daha önceki denetim raporlarında da gündeme getirildiğine ve bu hataların düzeltilmesi için gereken önlemlerin alınmadığına dikkat çekti. "Bu durum, 'Biz Sayıştay’ı dikkate almıyoruz, Sayıştay ne derse desin, biz bildiğimizi yaparız' yaklaşımının bir yansıması mı?" diye soran Ülker, belediyenin harcamalarının ve alınan kararların halkın yararına olması gerektiğinin altını çizdi.

Ülker, bu tür hataların önlenmesi ve hesap verebilirlik adına gerekli adımların atılmasını talep etti. Kayseri halkına daha şeffaf bir yönetim anlayışı sunulması gerektiğini vurgulayan CHP'li Ülker, bu konunun takipçisi olacaklarını belirtti.