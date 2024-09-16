AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nin (TAREM) çok kıymetli olduğunu açıkladı.

Milletvekili Böhürler, Talas’ın Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan ve mimari restorasyon ahşap, mimari restorasyon taş ve mimari restorasyon demir atölyelerini ziyaret etti.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu ziyarette Böhürler, verilen eğitimler hakkında yetkililerden bilgiler alıp kursiyerlerle sohbet etti.

“TALAS BELEDİYE BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM”

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Böhürler, TAREM’in önemine dikkat çekerek, “Tarihi eserlerin onarılması gibi bu eserlerde kullanılan ahşap, demir ve taş tekniklerinin gelecek kuşaklara aktırılması da bir kültür mirasının yaşatılması anlamında büyük önem taşıyor. Talas Belediyemizin TAREM’ini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir defa bulunduğu ortam köy okullarının bulunduğu eski cezaevinin olduğu, Kayseri Üniversitemizin işbirliğiyle geleneksel sanatları yaşatan, gelecek nesillere miras bırakan bilgilerin nakledilmesini çok kıymetli bir çaba olarak gördüm. Bu güzel merkez için Talas Belediye Başkanımızı kutluyorum. Bütün Kayserilileri burada eğitim almaya davet ediyorum. Daha çok usta çırak yöntemiyle gelişen bu öğrenme sürecine katkı sağlayın diyerek teşekkür ediyorum.” dedi.

Her yaştan katılımcıya teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilerek herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabildiği merkezden mezun olan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan ve edevletten sorgulanabilen sertifikaya sahip olabiliyor.

ULUSLARARASI İŞ İMKANI

Bu belgeyle kursiyerler uluslararası restorasyon çalışmalarında yüksel maaşla iş imkanına sahip olabiliyor.