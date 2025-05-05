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  • 05.05. 2025: Sayıların ve anlamların buluştuğu özel gün Hacılar'da yaşandı

05.05. 2025: Sayıların ve anlamların buluştuğu özel gün Hacılar'da yaşandı

Hacılar Belediyesi, 05.05.2025 tarihinin numerolojik anlamı ve rakamsal uyumu nedeniyle gün boyunca yoğun bir nikah merasimine sahne oldu.

05.05. 2025: Sayıların ve anlamların buluştuğu özel gün Hacılar'da yaşandı

Bu özel günde, birçok çift yeni hayatlarına “evet” derken, belediye personeli de ailelerin mutluluğuna tanıklık etti. Gün boyunca gerçekleştirilen nikah törenlerinde, belediye bürokratları ve personel aile bağlarını güçlendiren bu anlamlı anlarda yer aldı.

Başkanlık görevini yürüten isim, gençlerin mutlu anlarına katılmak ve onların yeni başlangıçlarına ortak olmak adına, birkaç nikaha bizzat katıldı. Törende, tüm çiftlere sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam dilekleri iletildi. Yoğun ve duygusal atmosferde, aileler ve dostlar da sevince ortak oldu ve salonda coşkulu anlar yaşandı.

İşte o anlamlı günün detayları ve mutlu çiftler:

  • Hatice Kış & Mustafa Baktır
  • Ayla Gönülaçar & Hakan Şamlı
  • Hatice Kartal & Emrah Dağlı
  • Elif Şahin & Emir Şahin

Bugün, sadece sayıların değil, sevginin ve yeni başlangıçların da özel olduğu bir gün olarak hafızalara kazındı.

Haber Merkezi

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